Accidentes

Tren Embiste Auto que Intentaba Ganarle el Paso en San Nicolás, Nuevo León

Este accidente con el tren ocurrió sobre el cruce de Diego Diaz de Berlanga y Juan Pablo II

Choque tren en San NicolásAutoridades ya investigan el choque de un auto contra el tren. Foto: PCNL

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Un auto fue arrastrado por un tren en San Nicolás al intentar cruzar las vías. El conductor está ileso, pero el incidente resalta la importancia de extremar precauciones en cruces ferroviarios.

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