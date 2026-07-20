Tren Embiste Auto que Intentaba Ganarle el Paso en San Nicolás, Nuevo León

Un auto particular terminó por se embestido por un tren luego de que intentara ganarle el paso. Los hechos sucedieron la tarde de este lunes 20 de julio, en el cruce de las avenidas Diego Diaz de Berlanga y Juan Pablo II, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Luego de percatarse de este accidente, testigos pidieron el apoyo de autoridades de rescate para brindarle atención al conductor de auto siniestrado. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes comenzaron a inspeccionar el punto para descartar posibles riesgos.

Rescatistas informaron que el conductor del vehículo arrastrado fue atendido en el punto, sin presentar lesiones de gravedad. El sitio del accidente fue resguardado mientras se llevaban a cabo las labores necesarias para retirar este auto de las vías y permitir el paso del tren.

Piden tomar precaución en cruces ferroviarios

Autoridades de movilidad ya se encuentran investigando como ocurrieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. En este cruce no se reportó tráfico lento, por lo que no fue necesario abanderar el punto. Se espera que sea en las próximas horas que a este lugar llegue una grúa para retirar el auto siniestrado.

Los elementos de tránsito y movilidad pidieron a los conductores tomar las debidas precauciones al momento de circular por áreas donde se encuentren cruces ferroviarios y así evitar este tipo de percances los cuales cada vez son más comunes en el Área Metropolitana de Monterrey.