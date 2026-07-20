Creadores de Contenido Encuentran Cuerpo en Motel Nueva Castilla en Escobedo, NL

La madrugada del lunes 20 de julio, un grupo de creadores de contenido de redes sociales, específicamente de TikTok, descubrieron un cadáver dentro de una habitación del Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los creadores de contenido se encontraban realizando un recorrido de manera ilegal por el interior del Motel Nueva Castilla, donde hace cuatro años fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar, inspeccionando pasillos, la zona de fosas, restaurantes y albercas, hasta que dieron con la persona sin vida y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, aparentemente mutilado, con huellas de arrastre y sin ropa, en el área de cochera de la habitación marcada con el número 156 del motel, hasta donde se movilizaron las autoridades de seguridad.

Aseguran Motel Nueva Castilla y retienen a creadores de contenido

Luego de reportar el hallazgo del cuerpo en una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla, las autoridades de seguridad retuvieron a los creadores de contenido que localizaron el cadáver y llevaron a cabo el aseguramiento del lugar en espera de una orden de cateo para el ingreso de personal ministerial y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las autoridades llevarán a cabo el levantamiento del cuerpo para iniciar con los exámenes forenses y determinar la causa de la muerte de la víctima en el Motel Nueva Castilla, sobre la carretera a Laredo, que hace cuatro años fue investigado por de la localización del cuerpo de Debanhi Escobar, un caso de feminicidio de conmocionó a nivel nacional.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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