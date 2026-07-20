Seguridad

Creadores de Contenido Encuentran Cuerpo en Motel Nueva Castilla en Escobedo, NL

La investigación de un cuerpo en avanzado estado de descomposición se dio luego de que los creadores de contenido reportaran el hallazgo durante un recorrido ilegal por el Motel

Investigan hallazgo de cuerpo en Motel Nueva CastillaPeritos investigan hallazgo de cuerpo en habitación de Motel Nueva Castilla. Foto: N+

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Creadores de contenido encuentran cadáver en Motel Nueva Castilla, Escobedo. El lugar fue asegurado por las autoridades. Descubre más sobre este caso.

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