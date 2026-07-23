Accidentes

Vinculan a Proceso a Hombre por Acidente en Carretera Nacional que Dejó un Muerto y 5 Heridos

El hombre vinculado es acusado de provocar el accidente en la Carretera Nacional que dejó un joven de 22 años sin vida

Accidente en Carretera NacionalEl hombre será investigado por el accidente de la Carretera Nacional. Foto: N+

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Silvestre 'N' enfrenta proceso por accidente en Carretera Nacional que dejó un joven muerto y 5 heridos. ¿Qué lo llevó a esta situación? Descúbrelo.

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