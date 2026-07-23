Vinculan a Proceso a Hombre por Acidente en Carretera Nacional que Dejó un Muerto y 5 Heridos

El hombre acusado por provocar un accidente vehicular, sobre la Carretera Nacional, el cual dejó un joven muerto y cinco heridos, fue vinculado a proceso. La medida fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) durante la tarde de este miércoles 22 de julio.

La medida fue tomada por un juez, quien consideró que hay elementos suficientes para continuar con el proceso en contra del sujeto, por lo que decidió vincularlo a proceso. Como parte de las medidas cautelares, el acusado deberá acudir a firmar de manera periódica, por lo que llevará su proceso legal en libertad.

El sujeto vinculado fue identificado como Silvestre “N”, de 51 años de edad. Autoridades informaron que el hombre será investigado por los delitos de homicidio a título de culpa y lesiones a título de culpa. Se espera que sea durante los próximos días que se revelen más detalles sobre este caso.

¿Por qué Silvestre “N” es acusado del accidente vial en la Carretera Nacional?

Según las autoridades de investigación, Silvestre “N” circulaba sobre la Carretera Nacional y al intentar incorporarse al carril donde viajaban las víctimas, provocó que el conductor del auto siniestrado perdiera el control, generando que se impactara contra un muro de concreto y un árbol.

En el lugar se reportó la muerte de Jorge Salas, de 22 años edad, mientras que cinco personas resultaron con diversas lesiones. Rescatistas tuvieron que utilizar diversas herramientas para liberar a una de las víctimas, ya que quedó atrapado entre el vehículo en el que viajaba y el árbol contra el que se estrellaron.