Accidentes

Accidente Vehícular Deja Un Muerto y Cinco Heridos en la Carretera Nacional en Monterrey, NL

Una de las personas heridas quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que ya se encuentran trabajando en su rescate

Choque Carretera NacionalAl menos un muerto y cinco heridos dejó el choque en la Carretera Nacional. Foto: N+

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Tragedia en Monterrey: un accidente en la Carretera Nacional deja un muerto y cinco heridos. Un hombre atrapado en el vehículo. Autoridades en el lugar. Más detalles pronto.

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