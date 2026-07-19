Accidente Vehícular Deja Un Muerto y Cinco Heridos en la Carretera Nacional en Monterrey, NL

Un accidente vehícular sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, dejó como saldo una persona sin vida y cinco más lesionados, uno de ellos atrapado al interior de la unidad. El hecho fue reportado durante la mañana de este domingo 19 de julio, generando un intenso despliegue de autoridades.

Aparentemente este vehículo de color negro circulaba de sur a norte. Fue a la altura de un club de supermercado cuando supuestamente el conductor de la unidad terminó perdiendo el control, provocando que se estrellara contra un árbol y un muro de concreto.

Tras este reporte, hasta este sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como agentes de movilidad para abanderar la zona. Luego de valorar a los tripulantes del vehículo accidentado, se confirmó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que cinco personas más se encuentran con lesiones severas.

Hombre queda atrapado en vehículo tras choque en Carretera Nacional

Rescatistas informaron que uno de los cinco lesionados quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que será necesario utilizar diversas herramientas para rescatar al sujeto. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las personas que viajaban en este auto, por lo que se espera que se revele más información en las próximas horas.

Autoridades de movilidad aseguraron los carriles aledaños a este punto, por lo que se pidió a los conductores manejar con precaución y continuar su marcha al llegar a este sitio y no detenerse a ver el percance. Se espera que esta intensa movilización ocurra durante las próximas horas.