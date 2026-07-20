Andy Burnham Es Nuevo Primer Ministro de Reino Unido; Promete Estabilidad

Andy Burnham es el nuevo primer ministro de Reino Unido, luego de aceptar la invitación del rey Carlos III para formar gobierno, tras la dimisión formal de Keir Starmer.

El líder laborista se reunió en privado con el monarca en el Palacio de Buckingham, luego de que acudiera su antecesor a presentar su renuncia.

"Su Majestad recibió en audiencia al Muy Honorable Andrew Burnham, miembro del Parlamento, y le solicitó que formara un nuevo gobierno", se indicó en un comunicado del Palacio de Buckingham.

"El Muy Honorable Andrew Burnham aceptó la oferta del Rey y le besó las manos al ser nombrado Primer Ministro y Primer Lord del Tesoro", se añadió.

El papel del rey se remonta a una época en la que el monarca ejercía el poder supremo y elegía al primer ministro para dirigir el gobierno. Hoy en día, el rey no tiene poder político, pero oficialmente sigue ofreciendo el cargo al líder del partido que logre la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Burnham, de 56 años, es oficialmente el 59º primer ministro del Reino Unido y el séptimo en una década.

El nuevo primer ministro, exalcalde del Gran Mánchester, acudió a la sede real acompañado por su esposa, la neerlandesa Marie-France Van Heel, donde fue recibido por el monarca, antes de dirigirse al número 10 de Downing Street, residencia oficial londinense del primer ministro británico.

Una de las primeras tareas del nuevo primer ministro será anunciar su gabinete.

Plan de 10 años

En sus primeras declaraciones, el nuevo primer ministro británico laborista prometió un "plan a diez años" para enderezar el rumbo de Reino Unido, añadiendo desde Downing Street, que el país debe "recuperar su estabilidad".

Su proyecto de una década para reconstruir Reino Unido incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización y el compromiso de "erradicar el fenómeno de las personas sin hogar" en el país.

Sin concretar ninguna promesa, Burnham anunció que el foco estará en "dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de la vida", una idea que viene repitiendo como su principal argumento.

Porque -reconoció- el anterior gobierno laborista ha tenido un defecto.

"No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años", anunció.

Adelantó que los cambios incluirán reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales".

En las próximas horas se espera con expectación el anuncio de los nombres del que será su primer gabinete, con especial atención a los titulares de Economía, Interior, Defensa y Exteriores.

ASJ