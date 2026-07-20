Internacional

Andy Burnham Es Nuevo Primer Ministro de Reino Unido; Promete Estabilidad

Burnham se reunió con el rey Carlos III, quien le pidió que formara gobierno después de que Keir Starmer acudiara al palacio y presentara formalmente su dimisión

Andy BurnhamUna de las primeras tareas del nuevo primer ministro será anunciar su gabinete. Foto: Reuters.

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Tras la dimisión de Keir Starmer, Andy Burnham asume como primer ministro británico. ¿Cómo planea abordar la reindustrialización y la crisis de vivienda? Más detalles aquí.

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