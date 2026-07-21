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EUA Emite “Alerta Global” para Sus Ciudadanos ante Posible Escalada de Tensiones con Irán

El Departamento de Estado pidió a los estadounidenses en todo el mundo extremar precauciones ante una posible escalada del conflicto en Medio Oriente

Helicóptero Marine OneEstados Unidos emite alerta global por posible escalada en Irán. Foto: Reuters

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EE.UU. emite alerta global ante tensiones con Irán. Se advierte a ciudadanos sobre posibles ataques y cierres de espacio aéreo. Precaución es clave en Medio Oriente.

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