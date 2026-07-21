EUA Emite “Alerta Global” para Sus Ciudadanos ante Posible Escalada de Tensiones con Irán

Estados Unidos ha emitido una alerta global para sus ciudadanos en el extranjero. El gobierno de Donald Trump ha pedido que extremen precauciones ante una posible escalada del actual conflicto en Medio Oriente.

Tras el fin del cese al fuego, Estados Unidos ha hilado varios días consecutivos de ataques a Irán.

El aviso del Departamento de Estado advierte que la situación de seguridad sigue siendo compleja en Medio Oriente.

Estados Unidos emite alerta global para sus ciudadanos

El pasado 18 de julio, Estados Unidos emitió una alerta global dirigida a sus ciudadanos que vivan o viajen en el extranjero. En el documento pide que extremen la cautela ante el actual conflicto en Medio Oriente. En el aviso se lee:

“El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones”.

La alerta del gobierno estadounidense llega en medio de una nueva oleada de ataques tras el rompimiento del cese al fuego con Irán. Al respecto, el anuncio del gobierno de Donald Trump señala:

“Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista”.

Y añade: “El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones”.

Entre otras consideraciones, el gobierno estadounidense advierte sobre posibles cierres en el espacio aéreo en la región, así como sobre la cancelación de vuelos. También menciona que embajadas y consulados estadounidenses han sido objeto de ataques, incluso más allá de Medio Oriente.

La alerta contempla tomar precauciones ante posibles ataques fuera de la región en conflicto: “Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares relacionados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

Continúa intercambio de bombardeos en Medio Oriente

Estados Unidos mantiene desplegados más de 50 mil soldados en Medio Oriente. En la última semana ha continuado con los ataques contra múltiples objetivos iraníes, como son instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas iraníes.

En estas operaciones, Estados Unidos ha empleado aviones de combate, drones, buques de guerra y otros medios militares. Entre los últimos ataques, se encuentra una planta desalinizadora, lo que habría dejado sin agua a 10 mil personas en la región de Hormozgan, cuyas costas desembocan en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán también ha atacado objetivos civiles en Baréin y Kuwait. En este último país, dañó una planta desalinizadora.

Con información de EFE