Internacional

Suman ya 16 las Bajas de Soldados Estadounidenses en Conflicto con Irán

El Comando Central informó de dos nuevas bajas en Jordania. Con este hecho, la cifra total de militares estadounidenses muertos asciende a 16. El conflicto también registra víctimas iraníes y civiles.

Suman 16 las bajas de soldados estadounidenses en guerra con Irán. Foto: APSuman 16 las bajas de soldados estadounidenses en guerra con Irán. Foto: AP
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