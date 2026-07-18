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Alcalde de Nueva York Analiza si Puede Arrestar a Netanyahu en Visita a la ONU

Zohran Mamdani indicó que está en una conversación activa con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad

Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: APAlcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: AP

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¿Puede el alcalde de Nueva York arrestar a Netanyahu en la ONU? Zohran Mamdani lo está considerando. Descubre los detalles de esta polémica decisión.

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