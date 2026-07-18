Internacional

Líder Supremo de Irán Amenaza a EUA con una “Lección Inolvidable” tras Nuevos Ataques

La escalada entre Irán y Estados Unidos dejó dos militares estadounidenses muertos en Jordania, mientras Teherán lanzó nuevas amenazas contra Washington

Esta fotografía, tomada desde la ciudad sureña de Nabatieh, muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la cercana aldea de Nabatieh al-Faouqa el 16 de julio de 2026. Foto: AFPEsta fotografía, tomada desde la ciudad sureña de Nabatieh, muestra el humo que se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la cercana aldea de Nabatieh al-Faouqa el 16 de julio de 2026. Foto: AFP

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