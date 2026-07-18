Líder Supremo de Irán Amenaza a EUA con una “Lección Inolvidable” tras Nuevos Ataques

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán, que, según él, demuestra que la firma de Donald Trump "no vale nada".

"Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...), debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

"La violación repetida" del protocolo de acuerdo firmado entre ambos países el 17 de junio para silenciar las armas "ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada", añadió.

Mueren Dos Militares de EU tras Ataque Iraní en Jordania

Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en combate en Jordania tras un ataque con misiles y drones procedentes de Irán, según informó el Pentágono el sábado.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus aliados "se defendieron de ataques iraníes con misiles balísticos y drones".

Un militar estadounidense se encuentra desaparecido en combate, mientras que otros cuatro han sido evacuados a hospitales jordanos, según informó el CENTCOM en una publicación en X.