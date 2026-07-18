Accidentes

Motociclista Muere tras Choque y Conductor Escapa en la Colonia Lázaro Cárdenas de Monterrey

Un motociclista de 27 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras ser impactado por un automóvil en un crucero de la colonia Lázaro Cárdenas, en Monterrey.

MotocicletaMuere hombre en accidente con moto. Foto: N+

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Tragedia en Monterrey: Un motociclista de 27 años muere tras ser impactado por un auto en la colonia Lázaro Cárdenas. El conductor huyó y es buscado por las autoridades.

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