Motociclista Muere tras Choque y Conductor Escapa en la Colonia Lázaro Cárdenas de Monterrey

Un joven motociclista falleció durante la madrugada de este sábado luego de verse involucrado en un choque tipo crucero registrado en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur del municipio de Monterrey. El presunto responsable del accidente escapó del lugar, por lo que ya es buscado por las autoridades.

El percance ocurrió en el cruce de Treceava Avenida y la calle Linares, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil impactó la motocicleta en la que viajaba la víctima.

Testigos señalaron que, tras la colisión, el conductor del vehículo emprendió la huida, dejando al motociclista gravemente lesionado sobre la carpeta asfáltica. Vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes, al revisar al joven identificado como Jorge, de 27 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Minutos después arribaron familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor y crisis nerviosa al recibir la noticia del fallecimiento, por lo que también fueron atendidos por personal de auxilio.

Inician investigaciones por choque

La zona fue acordonada por elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron el levantamiento de evidencias para apoyar las investigaciones correspondientes y facilitar las labores de los peritos.

De acuerdo con las autoridades, ya se revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, además de recabar testimonios de vecinos, con el objetivo de identificar al conductor que huyó y reconstruir la ruta que siguió tras el accidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer la mecánica del percance y localizar al presunto responsable, quien podría enfrentar responsabilidades legales por abandonar el lugar del accidente tras el fallecimiento del motociclista.