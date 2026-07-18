Cancelan Vuelo Comercial de Sheinbaum a Nueva York por Mal Clima; Viajará en Avión de la Defensa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajará la noche de este sábado a Nueva York en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de que su vuelo comercial fuera cancelado debido a las condiciones climáticas.

El Gobierno de México informó que el cambio de transporte se realizó para que la mandataria pueda asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la que fue invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el encuentro también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los tres mandatarios representan a las naciones anfitrionas del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá.

El regreso de la titular del Ejecutivo federal está programado para la noche del domingo 19 de julio, una vez concluida su participación en las actividades relacionadas con la final del torneo.

Sheinbaum destaca el valor diplomático de su asistencia

Horas antes de su viaje, Claudia Sheinbaum explicó mediante un video difundido en sus redes sociales que su presencia en la final del Mundial tiene un significado diplomático, al reunir a los representantes de los tres países sede de la competencia.

La mandataria señaló que recibió la invitación de Donald Trump y consideró importante asistir al evento junto con el primer ministro canadiense.

Asimismo, afirmó que la reunión representa una muestra de la coordinación y la colaboración que mantienen México y Estados Unidos.

"Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", expresó.

Con este viaje, Sheinbaum representará a México en la final del Mundial 2026 y regresará al país la noche del domingo, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de México.