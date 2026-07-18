Sociedad

Cancelan Vuelo Comercial de Sheinbaum a Nueva York por Mal Clima; Viajará en Avión de la Defensa

La mandataria asistirá a la final del Mundial 2026 tras una invitación del presidente Donald Trump

Claudia Sheinbaum en avión comercial. Foto: Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum en avión comercial. Foto: Gobierno de México

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cambio de planes: Sheinbaum volará a NY en aeronave de la Defensa para la final del Mundial 2026. Un viaje con gran valor diplomático junto a líderes de EE.UU. y Canadá.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cancelan Vuelo de Sheinbaum a Nueva York por Mal Clima: ¿Se Pierde la Final del Mundial 2026? Así Viajará