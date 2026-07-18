Aquí Está Lloviendo Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas por Lluvias Este Sábado

Lluvias de intensidad moderada a fuerte, con posible caída de granizo y actividad eléctrica, se reportaron este sábado 18 de julio en la Ciudad de México, de acuerdo con boletines de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitidos entre las 14:00 y las 17:00 horas, además de publicaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA).

El último boletín disponible de la SGIRPC data de las 17:00 horas; al cierre de esta nota, no se cuenta con boletines posteriores de la dependencia.

¿Qué alcaldías reportaron lluvia hoy?

El radar meteorológico de la SGIRPC, con imagen emitida a las 16:20 horas, ubicó lluvias moderadas a fuertes con posible granizo en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Coyoacán y Cuajimalpa.

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Iztacalco e Iztapalapa.

Tlalpan.

El mismo reporte precisó que las lluvias continuarían durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México, y remitió al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC para actualizaciones.

Por separado, el C5 CDMX publicó dos alertas de lluvia. En la más reciente, con ocho minutos de antigüedad al momento de la captura, reportó lluvia sobre Milpa Alta, Coyoacán, Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en el marco de lo que identificó como #OperativoLluvias2026 y #Tlaloque2026. Una publicación anterior, con una hora de antigüedad, había reportado lluvia en Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón y Milpa Alta.

Último reporte: SGIRPC ubicó lluvia en las 16 alcaldías a las 17:00 horas

El boletín más reciente de la SGIRPC, correspondiente a las 17:00 horas, ubicó actividad de lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ampliando el alcance respecto al reporte de radar de las 16:20 horas. La temperatura registrada en ese momento, medida en la alcaldía Venustiano Carranza, fue de 20°C, por debajo de los 24°C reportados a las 14:00 horas por la misma fuente. No se cuenta con boletines posteriores a este reporte.

¿Qué decía el pronóstico de la SGIRPC para hoy?

El boletín meteorológico de la SGIRPC, emitido a las 14:00 horas del 18 de julio, describía las condiciones esperadas para el resto del día:

"Durante la tarde se espera incremento de nublados, ambiente caluroso con intervalos de chubascos y algunas lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo".

El documento añadía que se preveían vientos de dirección variable de 5 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y ubicaba el pronóstico de tiempo severo —lluvias fuertes y caída de granizo— en zonas norte, poniente, centro y sur de la ciudad, entre las 14:00 y las 21:00 horas. Para el día siguiente, la SGIRPC anticipaba una disminución en la intensidad de las lluvias y un aumento de las temperaturas. El boletín de las 17:00 horas reiteró este mismo pronóstico sin variaciones.

Temperatura, lluvia acumulada y calidad del aire

El boletín de las 14:00 horas reportó las siguientes condiciones y proyecciones, con datos de la SGIRPC y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA):

Condición a las 14:00 horas: 24°C, medida en la alcaldía Venustiano Carranza.

Índice UV: 11+, clasificado como extremadamente alto.

Temperatura máxima esperada: 25°C, en Venustiano Carranza.

Temperatura mínima esperada: 14°C, en Venustiano Carranza.

Lluvia acumulada esperada: de 15 a 29 milímetros.

El Índice de Aire y Salud, medido a las 13:00 horas por la SEDEMA, se ubicó en categoría "mala", con el contaminante PM2.5 como referencia.

Metro aplicó marcha de seguridad por la lluvia

El Metro de la Ciudad de México informó, a través de su cuenta @MetroCDMX, la aplicación de un protocolo de marcha de seguridad en seis líneas de la red:

"Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

La publicación, identificada con la etiqueta #MetroAlMomento, cerró con la recomendación "toma previsiones", dirigida a los usuarios del sistema. No hay información posterior de @MetroCDMX que indique si la medida sigue vigente.

SEGIAGUA atendió encharcamiento en Iztapalapa

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reportó, a través de su cuenta @SEGIAGUA, la atención de un encharcamiento en la alcaldía Iztapalapa:

"#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza #734, colonia Juan Escutia, @Alc_Iztapalapa".

La publicación se acompañó de imágenes que muestran personal y maquinaria en el sitio, y está etiquetada dentro del operativo #Tlaloque2026, el mismo identificador usado por el C5 CDMX en sus reportes de lluvia.

Estado del volcán Popocatépetl

El boletín de la SGIRPC ubicó al volcán Popocatépetl en fase 2 del semáforo de alerta volcánica. De registrarse una emisión, la pluma se dirigiría al noroeste, con caída de ceniza sobre la Ciudad de México, de acuerdo con el mismo documento.