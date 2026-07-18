Sociedad

Aquí Está Lloviendo Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas por Lluvias Este Sábado

Lluvias con granizo afectan a más de una decena de alcaldías de la Ciudad de México este sábado; el Metro aplica marcha de seguridad en seis líneas

Aquí Está Lloviendo Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas por Lluvias Este SábadoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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