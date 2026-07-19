Licencia Permanente CDMX Julio 2026: Cómo Tramitarla En Celular Si Eres del Edomex

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente durante todo 2026 el programa para obtener la licencia de conducir permanente, por lo que el trámite no está limitado al mes de julio. Como parte de las opciones disponibles, las autoridades permiten realizar gran parte del proceso desde el teléfono celular, lo que facilita la gestión y ayuda a evitar filas en los módulos de atención.

Esta modalidad está disponible para las personas que cumplen con los requisitos establecidos y cuyos datos biométricos ya se encuentran registrados en el sistema de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Paso a paso: Cómo realizar el trámite digital

Si ya cuentas con tus datos biométricos registrados, sigue estos pasos desde tu celular:

Ingresa a la App CDMX o al portal oficial de la Ciudad de México con tu cuenta de Llave CDMX. En el apartado de trámites de licencias, selecciona "Licencia Permanente Tipo A" y genera la línea de captura para realizar el pago de 1,500 pesos. Realiza el pago en línea o descarga el formato para cubrirlo en los centros autorizados. Una vez que el sistema confirme el pago, tu licencia permanente estará disponible en formato digital dentro de la App CDMX, con la misma validez oficial que la versión física.

¿Qué pasa si vivo en el Estado de México?

Las personas que viven en el Estado de México también pueden tramitar la licencia permanente de la Ciudad de México.

El costo único del trámite es de 1,500 pesos. Sin embargo, el proceso principal y la entrega del documento se realizan de manera presencial en los módulos de la Semovi, donde se deben presentar los documentos requeridos en original y copia.

Además, en la sección "Expedición, Renovación y Reposición de Licencia para conducir Tipo A, A1, A2 y Permanente" del portal del Gobierno de la Ciudad de México se indica que el comprobante de domicilio puede corresponder al Estado de México, por lo que para este trámite se prevé que se mantenga el mismo criterio.