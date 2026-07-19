Sociedad

Temblor en Ensenada Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y de Cuánto Fue?

Protección Civil informó que el movimiento ocurrió a las 17:37 horas y mantiene recorridos preventivos para descartar afectaciones

Temblor en Ensenada Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y de Cuánto Fue?Temblor en Ensenada Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y de Cuánto Fue? | Foto: N+

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Temblor en Ensenada: A las 17:37 un sismo de magnitud 3 sorprendió a los habitantes. Protección Civil sigue monitoreando la situación. Descubre dónde fue el epicentro y las acciones preventivas.

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