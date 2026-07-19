Temblor en Ensenada Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y de Cuánto Fue?

Un sismo de magnitud 3 se registró la tarde de este sábado en el municipio de Ensenada, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas o daños materiales, informaron autoridades de Protección Civil.

Tras el movimiento telúrico, personal de distintas dependencias inició recorridos de supervisión para descartar afectaciones.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo con información preliminar del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el sismo ocurrió alrededor de las 17:37 horas y tuvo una magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, informó que el epicentro se localizó a 4.28 kilómetros al noroeste de Ensenada.

Protección Civil mantiene monitoreo

El funcionario señaló que personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Dirección de Bomberos continúa realizando labores de monitoreo y evaluación en distintos puntos del municipio para verificar que no existan afectaciones derivadas del movimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han recibido reportes de daños a viviendas, infraestructura o personas lesionadas.