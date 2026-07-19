Seguridad

Frustran Extorsión Telefónica de 150 Mil Pesos en El Sauzal, Ensenada

Autoridades confirmaron que el supuesto secuestro era falso y evitaron que una familia realizara un depósito de 150 mil pesos tras una llamada de extorsión

Frustran Extorsión Telefónica de 150 Mil Pesos en El Sauzal, EnsenadaFrustran Extorsión Telefónica de 150 Mil Pesos en El Sauzal, Ensenada | Foto N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una familia en El Sauzal casi pierde 150 mil pesos por extorsión telefónica. La rápida acción policial evitó el fraude. Infórmate sobre cómo prevenirlo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+