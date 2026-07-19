Frustran Extorsión Telefónica de 150 Mil Pesos en El Sauzal, Ensenada

Un intento de extorsión telefónica estuvo a punto de costarle 150 mil pesos a una familia en la delegación El Sauzal, en Ensenada. Sin embargo, la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) permitió confirmar que la supuesta víctima nunca estuvo privada de la libertad y evitar que se realizara el depósito exigido por los delincuentes.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 18 de julio, luego de un reporte recibido a través del C5.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 15:45 horas, agentes municipales acudieron a un establecimiento en El Sauzal, donde localizaron a un conductor de una plataforma de transporte por aplicación que esperaba a un usuario que nunca llegó al punto de encuentro.

Durante la intervención, el conductor explicó que su esposa había recibido una llamada telefónica en la que un hombre aseguraba que él había sido privado de la libertad y exigía el pago de 150 mil pesos para liberarlo.

Tras entrevistarse con ambas personas y verificar la situación, los oficiales confirmaron que el conductor se encontraba sano y salvo, descartando la comisión de un secuestro y estableciendo que se trataba de un intento de extorsión telefónica.

Autoridades llaman a no caer en engaños

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que, gracias a la rápida intervención de los oficiales, se evitó que la familia realizara algún depósito o entregara dinero a los responsables.

Asimismo, exhortó a la población a mantener la calma ante este tipo de llamadas, evitar proporcionar información personal o financiera y establecer comunicación directa con sus familiares antes de tomar cualquier decisión.

APG