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¿Transmisión España vs Argentina Va por TV? Dónde Ver Hoy la Final del Mundial En Vivo en México

Checa a qué hora es la final del Mundial y en qué canal juega Argentina vs España este domingo 19 de julio 2026, en el partido que define al campeón

Transmisión de España vs Argentina va por TV canales dónde ver la final del Mundial 2026 en vivo gratis hiyEl partido de Argentina contra España define al campeón del Mundial 2026. Foto: Getty

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