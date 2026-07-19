¿Transmisión España vs Argentina Va por TV? Dónde Ver Hoy la Final del Mundial En Vivo en México

Este domingo se define al nuevo campeón del mundo y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega España vs Argentina este 19 de julio, acá te decimos el horario oficial, dónde se puede ver la gran final del Mundial 2026 gratis en México y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.

Previo a la final del Mundial, en una nota ya te dejamos el historial de Argentina contra España, el pronóstico o las predicciones de quién será el ganador y todo lo que se sabe con respecto a la posible cancelación del partido debido a la mala calidad del aire que hubo durante los últimos días en Nueva York/Nueva Jersey, debido a los incendios forestales en Canadá.

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¿A qué hora es la final del Mundial 2026, Argentina vs España hoy?

El horario del partido ya está definido. La gran final empieza a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 19 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede Nueva York/Nueva Jersey.

Una gran noticia para este partido es que no se reporta ninguna baja por lesión u suspensión. Eso significa que tanto Lionel Scaloni, como Luis De la Fuente cuentan con equipo completo, para veamos una final espectacular, donde Lionel Messi tiene la oportunidad de marcar en tres finales de la Copa del Mundo.

¿En qué canal juega España vs Argentina? Dónde ver gratis y por internet en México

La transmisión del España contra Argentina va a estar disponible en tres canales de TV Abierta: Canal 5, Las Estrellas y Canal NU9VE (9), todos disponibles en territorio nacional. Vía online, el juego se va a poder ver a través de la plataforma de ViX.

Link para ver la final España vs Argentina en vivo online

Si no tienes la posibilidad de disfrutar del partido de La Roja y la Albiceleste por TV abierta en vivo, en el siguiente link puedes ver la transmisión del juego en vivo por internet: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid.

Otra gran opción para ver el España vs Argentina en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa de la final del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que queda campeón del mundo.

AO