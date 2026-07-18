Cronología de Francia contra Inglaterra: ¿Se Cumplió la Tendencia de la Historia en 2026?

Las selecciones de futbol de Francia e Inglaterra buscan el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 en Miami. Ambos equipos solo se han enfrentado en tres ocasiones previas en la historia de la Copa Mundial. Conoce la cronología de los duelos.

Y es que, pese a que el enfrentamiento no es el partido principal en este cierre del Mundial 2026, causó mucha expectativa desde que se concretaron los rivales al ser dos equipos que han ganado la Copa al menos una ocasión.

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¿Cuál es la cronología de la Selección de Francia contra la Selección de Inglaterra?

En casi 100 años de Copa Mundial, ambos países se cruzaron apenas tres veces.

Hasta el momento, el historial se inclina a favor de los ingleses, con dos triunfos conseguidos en las fases de grupos de las ediciones de 1966 y 1982.

No obstante, el último encuentro favorece a Les Bleus, que se impusieron en los cuartos de final de Catar 2022.

Copa Mundial de Inglaterra 1966

Inglaterra 2-0 Francia

Francia necesitaba vencer a Inglaterra para pasar a la siguiente fase, pero el partido se complicó porque perdieron a uno de sus jugadores y se vieron obligados a disputar el duelo con diez jugadores.

Copa Mundial de España 1982

Inglaterra 3-1 Francia

Copa Mundial de Catar 2022

Inglaterra 1-2 Francia

Inglaterra mantiene tendencia del historial contra Francia en 2026

El partido se desarrolló bajo una lluvia de goles. Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6-4 a una Francia que levantó cabeza y rozó la remontada tras una primera parte desastrosa.

Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia, que perdía 0-4 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6').

Con información de AFP.