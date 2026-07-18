Futbol

Cronología de Francia contra Inglaterra: ¿Se Cumplió la Tendencia de la Historia en 2026?

Francia e Inglaterra se disputan el bronce este sábado; conoce la cronología de los enfrentamientos de las selecciones de futbol en Copas del Mundo.

Historial Francia vs InglaterraCronología de la Selección de Francia contra la Selección de Inglaterra. Foto: Reuters
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