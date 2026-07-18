Reñido y Brutal, Así Fue el Único Partido Que España y Argentina Han Jugado en Un Mundial

Este domingo 19 de julio de 2026, España y Argentina se medirán para sacar al campeón de la Copa del Mundo, en un duelo que se disputará en Estados Unidos.

El único dato que se tiene de un enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió en el Mundial de Inglaterra en 1966, durante el primer partido de la fase de grupos de la justa.

La victoria se fue del lado de los sudamericanos, quienes vencieron "merecidamente", según crónicas de la época, a la oncena española.

Música y clima londinense

De acuerdo con una crónica de la agencia AFP, publicada en El Informador, una banda de música entretuvo a los asistentes al duelo entre España y Argentina en 1966.

"Los aficionados españoles y argentinos, éstos menos numerosos, han sido los primeros en ocupar sus puestos en las tribunas y agitan sin cesar banderines con sus respectivos colores nacionales, al par que se sirven de ruidosos instrumentos para animar a sus compatriotas".

En ese duelo, por cierto, estuvo como abanderado (asistente) un conocido del futbol mexicano: el nazareno Arturo Yamazaki, quien en ese momento representaba a Perú antes de nacionalizarse.

Según el reporte, hubo sol, tarde nublada y un "ligero vientecillo". Desde el principio, Argentina se hizo del balón y de las acciones peligrosas, gracias a que "practican una 4-2-4 muy elástico con el que se imponen a los ibéricos en los primeros minutos del encuentro".

Sin embargo, "los contraataques españoles, casi siempre a cargo de Gento y Suárez, son muy peligrosos". Cabe destacar que el cuadro ibérico empleó una formación clásica de 4-3-3, según detalló el diario El Nacional.

Un partido recio

Según la agencia, el juego se endureció "y los españoles se muestran descontentos de las enérgicas intervenciones de sus adversarios".

Un despacho de la agencia UPI, publicado en El Nacional, confirma lo reseñado por sus colegas: "La Argentina se abrió paso hacia los cuartos de final del Octavo Campeonato Mundial de Futbol, derrotando muy merecidamente al equipo de España por dos goles a uno, en un partido reñido de acciones recias y duras".

Continúa la AFP, ya en el segundo tiempo: "El juego es enérgico. Los hombres buscan el contacto con cierta brutalidad y el árbitro tiene que intervenir con frecuencia".

El primer gol del partido fue anotado por Luis Artime (65'), quien adelantó a Argentina. España descontó a través de un cabezazo del jugador del Real Madrid, Pirri (71').

La noche cayó y la lluvia llegó recia, lo mismo que los embates sudamericanos. Y es el propio Artime, al 78', quien marca su segundo gol y el tanto de la victoria para su escuadra.

El Nacional refiere que "la Argentina mereció el triunfo tras un brillante encuentro" y que su buen futbol "satisfizo a la mayoría de los 43,000 espectadores, entre los que se encontraban grupos de argentinos y españoles".

"A primera vista la Argentina ha practicado hoy un juego lento, pero sus acciones se aceleraban cuando llegaban al área española, logrando allí una velocidad extraordinaria".

Como se mencionó líneas arriba, llovió durante el segundo tiempo, pero "sobre todo imperó un fuerte viento en los 90 minutos del partido".

Imagen del partido Argentina vs. España, publicada en el diario El Informador. Foto: HNDM | UPI | El Informador

Apostadores sufren revés

Según una nota publicada en El Nacional por Martín Leguizamón, la victoria de Argentina y el empate de México contra Francia (1-1), en el duelo inaugural de la justa mundialista, provocó pérdidas entre los apostadores.

Los equipos latinoamericanos provocaron "un revés similar a los que azotan las cotizaciones de valores cuando se registran tragedias de bulto y la crítica deportiva europea vivió a su vez un negro miércoles cuando Argetina derrotó a España, México hizo el primer gol de Wembley y empató a uno con Francia, y Chile le vendió cara su derrota por 2 a 0 frente al poderoso equipo italiano".

Con información de N+

ICM