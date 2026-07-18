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Reñido y Brutal, Así Fue el Único Partido Que España y Argentina Han Jugado en Un Mundial

El 13 de julio de 1966, en el estadio Villa Park, de Birmingham, argentinos y españoles se midieron en una justa mundialista, donde brillaron las entradas recias y la música de banda

Vista aérea del estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, en diciembre de 1969Vista aérea del estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, en diciembre de 1969. Foto: Reuters | Action Images

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El único enfrentamiento mundialista entre España y Argentina fue en 1966, un partido reñido y brutal que los sudamericanos ganaron 2-1. ¿Repetirán la hazaña en 2026?

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