Orbelín Pineda Regresa al Futbol Mexicano con Rayados

Rayados de Monterrey formalizó la contratación definitiva de Orbelín Pineda, quien concluye su etapa en el balompié europeo para integrarse al plantel de cara al torneo Apertura 2026.

El seleccionado nacional en la Copa del Mundo de 2026 llega al conjunto regiomontano por solicitud directa del director técnico Matías Almeyda. Ambos profesionales vuelven a trabajar juntos tras sus etapas previas en el Club Guadalajara y en el AEK Atenas de Grecia, instituciones donde consiguieron múltiples campeonatos locales e internacionales.

El club nacional celebró la llegada de Pineda con mensajes en sus redes sociales, donde destacó la trayectoria del jugador y destacó su regreso: “Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco ¡Bienvenido a Monterrey, Orbe!”

Movimiento estratégico

La incorporación del centrocampista de 30 años representa un movimiento estratégico para la directiva de Monterrey, que también sumó recientemente al estratega argentino y al futbolista Diego Rossi con el objetivo de disputar el título de la Liga MX.

Orbelín Pineda Alvarado, nació en Coyuca de Catalán, Guerrero, el 24 de marzo de 1996. Sus inicios fueron en las categorías inferiores del club Querétaro en el 2010 jugando en el equipo sub-15, sub-17 y sub-20. Por sus cualidades fue llamado al primer equipo.

Su trayectoria incluye pasos por Cruz Azul y el Celta de Vigo de España. Con este fichaje, la escuadra regiomontana añade a su estructura un elemento con experiencia en competencias europeas y dos participaciones mundialistas.