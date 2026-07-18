Deportes

Orbelín Pineda Regresa al Futbol Mexicano con Rayados

Rayados oficializa el fichaje definitivo del mediocampista de 30 años, quien deja Europa para sumarse a los refuerzos del club regiomontano de cara al torneo Apertura 2026.

Orbelín regresa al futbol mexicano luego de su paso por Europa y el Mundial 2026. Foto: X @orbelin90Orbelín regresa al futbol mexicano luego de su paso por Europa y el Mundial 2026. Foto: X @orbelin90

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