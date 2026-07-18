Mbappé Hace Historia en el Mundial y Supera a Messi; ¿Cuántos Goles Lleva en Mundiales?

El trono del futbol mundial tiene un nuevo dueño en los libros de contabilidad de la FIFA. En un partido de alta tensión que paralizó al planeta, Kylian Mbappé firmó una actuación memorable al anotar un doblete frente a Inglaterra. Con estos dos goles, el astro francés alcanzó la estratosférica cifra de 22 goles en su carrera mundialista, superando oficialmente a Lionel Messi como el máximo anotador histórico de las Copas del Mundo.

A su corta edad, Mbappé sigue triturando récords a una velocidad nunca antes vista en el balompié internacional, dejando atrás el registro que compartía con el astro argentino.

La tabla de los goleadores inmortales

Con esta última actuación, la lista de los máximos romperredes en la historia de los Mundiales se ha reconfigurado, dejando al francés en la cúspide en solitario:

1. Kylian Mbappé (Francia): 22 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 21 goles

3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

4. Ronaldo (Brasil): 15 goles

La última palabra no está escrita: Messi acecha en la Gran Final

A pesar de la histórica hazaña de Mbappé, este capítulo de rivalidad legendaria aún podría tener un giro dramático. Lionel Messi tiene la oportunidad de empatar o recuperar su corona de inmediato.

Este domingo 19 de julio, la Selección de Argentina se enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026. Con el trofeo más codiciado en juego, todos los reflectores estarán sobre el capitán de la Albiceleste, quien buscará no solo el tricampeonato mundial para su país, sino también retomar el liderato de goleo histórico en el partido más importante de su carrera. La moneda sigue en el aire.