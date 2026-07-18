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Mbappé Hace Historia en el Mundial y Supera a Messi; ¿Cuántos Goles Lleva en Mundiales?

Mbappé, con el doblete ante Inglaterra, se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé durante un partido con la selección de Francia en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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