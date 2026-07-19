Internacional

Temblor Hoy en Perú: Reportan Fuerte Sismo en Sicaya

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, fallecidas o daños materiales derivados del sismo

Temblor Hoy en Perú. Foto: N+Temblor Hoy en Perú. Foto: N+

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Un fuerte sismo de 5.1 grados impactó Sucaya, Perú. Afortunadamente, no hay reportes de daños o heridos. Las autoridades continúan monitoreando. Más detalles dentro.

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