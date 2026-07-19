Temblor Hoy en Perú: Reportan Fuerte Sismo en Sicaya

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la noche de este sábado en la región de Junín, en el centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños materiales, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 horas (tiempo local), tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

El organismo precisó que el sismo alcanzó una intensidad de nivel IV-V, por lo que fue percibido de manera moderada por la población en las zonas cercanas al epicentro.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó mediante su cuenta de X que el movimiento "fue percibido entre leve y moderado por la población" y señaló que mantiene el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables para identificar cualquier posible afectación.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han reportado víctimas, personas heridas ni daños a la infraestructura como consecuencia del sismo. Asimismo, continúan evaluando la situación en coordinación con las instancias de emergencia.

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de diversas placas tectónicas. Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes en distintas zonas del país, por lo que las autoridades mantienen protocolos permanentes de vigilancia y monitoreo ante este tipo de fenómenos.