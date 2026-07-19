Internacional

Escalada en Medio Oriente: EUA Bombardea Irán Después de Ataque Mortal a Sus Soldados

Washington intensificó su ofensiva militar contra la Guardia Revolucionaria tras sufrir bajas mortales, mientras Teherán rompe los acuerdos de paz y amenaza con represalias.

Ataque en Irán. Foto: AFPAtaque en Irán. Foto: AFP

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Washington intensifica ofensiva contra Irán tras bajas militares. La tensión crece con amenazas de Teherán y ruptura de acuerdos. Descubre más sobre este conflicto.

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