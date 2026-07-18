Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Asciende a 5,119

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este sábado a 5,119, luego de que se sumaran 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El repunte se conoce en medio de un operativo de ayuda humanitaria que continúa casi tres semanas después de la catástrofe, impulsado en buena parte por la diáspora venezolana en Estados Unidos.

Los datos clave de los terremotos del 24 de junio

Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon Venezuela con 39 segundos de diferencia.

Al menos 190 edificios colapsaron y más de 850 resultaron dañados.

Cerca de 17,000 personas quedaron desplazadas por el desastre.

La cifra de muertos llegó a 5,119, según el reporte del Parlamento difundido este sábado.

La ayuda humanitaria que llega desde la diáspora

Miles de personas han participado en un operativo humanitario organizado desde la sede de Global Empowerment Mission (GEM) en Doral, Florida, sostenido con donaciones de distintas partes de Estados Unidos. Entre ellas está Alessandra Izaguirre, de 18 años, quien decidió sumarse después de que la casa de su abuela en Caracas sobreviviera por poco a los sismos.

Izaguirre relató que ver a su abuela y a otras personas afectadas la impulsó a involucrarse, aunque fuera desde territorio estadounidense, y explicó que lo que le importa es que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano.

Billy Richardson, director de logística de GEM en Estados Unidos, señaló que los voluntarios han tomado vacaciones de su trabajo para dedicar horas en los almacenes y que en ocasiones es difícil que se retiren al final del día. Mariela Vila, de 25 años, dijo que decidió participar al recordar la respuesta comunitaria que recibió Puerto Rico tras el huracán María en 2017.

GEM ha desplegado cerca de 454,000 kilogramos de suministros desde Doral hacia sus almacenes en Caracas, con aportes de empresas como Goya, Walmart y Amazon, además de donaciones individuales. Michael Capponi, fundador y presidente de GEM, contrastó el operativo actual con las restricciones que enfrentó para entregar ayuda durante el gobierno de Nicolás Maduro, cuando se le negó la entrada al país.

"Esto es algo completamente distinto. Aterrizamos un avión privado, lo descargan soldados estadounidenses, va en un camión que pagamos nosotros y a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano", afirmó Capponi.

El papel de Estados Unidos en la recuperación

La respuesta actual ocurre después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, y de que el presidente Donald Trump anunciara que Washington "gobernará" el país y asumiera el control de sus exportaciones petroleras.

Según lo reportado, el Departamento de Estado facilita los envíos de ayuda con el gobierno venezolano, lo que ha permitido a GEM operar en el país e incluso recibir apoyo del ejército estadounidense: infantes de marina trasladaron paquetes de ayuda hasta una playa venezolana para entregarlos a 2,000 personas.

Un portavoz del Departamento de Estado, sin identificar por nombre en el material, indicó que Estados Unidos ha aportado más de 386 millones de dólares a la respuesta al terremoto, al margen de los ingresos petroleros. John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, dijo a reporteros que los ingresos de la producción petrolera venezolana, actualmente bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense, se están destinando a labores de socorro.

Las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos

Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela en la organización Washington Office on Latin America, planteó cuestionamientos sobre el manejo de esos recursos.

"Hay muchas preguntas de transparencia que siguen pendientes sobre el uso de ese fondo en un momento en el que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se use para la protección de los venezolanos", manifestó Dib.

En la ciudad costera de Maiquetía, Yoniel Reyes contó que nunca imaginó que estaría recibiendo ayuda proveniente de Estados Unidos, y expresó gratitud por los paquetes de asistencia recibidos, que incluían comida instantánea, agua embotellada, alimentos enlatados y kits de higiene.

Con información de AP y EFE.