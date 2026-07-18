Internacional

Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Asciende a 5,119

La cifra de muertos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela subió a 5,119 este sábado, tras sumarse 50 fallecimientos más, informó el Parlamento

Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Asciende a 5,119Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. Foto: AP

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