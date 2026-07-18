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Infonavit 2026: Cómo Obtener un Crédito de Hasta 2.9 Millones Para Comprar un Terreno

El Instituto ofrece distintas opciones de financiamiento para adquirir un terreno destinado a uso habitacional

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Si buscas comprar un terreno, Infonavit tiene opciones de financiamiento que llegan a 2.9 millones. Infórmate sobre los requisitos y condiciones para hacer realidad tu proyecto habitacional.

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