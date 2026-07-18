Infonavit 2026: Cómo Obtener un Crédito de Hasta 2.9 Millones Para Comprar un Terreno

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite a sus derechohabientes solicitar un crédito para comprar un terreno destinado a uso habitacional, con un monto que puede alcanzar hasta más de 2 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de pago de cada persona.

Este financiamiento puede solicitarse de manera individual y forma parte de las alternativas que ofrece el Instituto para adquirir un terreno, construir una vivienda o complementar otros proyectos patrimoniales.

¿Cómo obtener el crédito para comprar un terreno?

Para acceder al financiamiento, el trabajador deberá cumplir con los requisitos y trámites vigentes al momento de contratar el crédito. Además, si ya obtuvo anteriormente un préstamo del Infonavit, este no debió presentar incumplimientos de pago ni haber recibido apoyos para cubrir adeudos.

El terreno que se desea adquirir también debe cumplir con diversas condiciones. Entre ellas, tener uso de suelo habitacional o mixto con uso habitacional, contar con la documentación que acredite su ubicación y uso de suelo, disponer de servicios básicos o acreditar la factibilidad para instalarlos y estar libre de riesgos como zonas de inundación, fallas geológicas o áreas contaminadas.

Asimismo, el predio debe tener el título de propiedad a nombre del vendedor, estar libre de gravamen o contar con la documentación correspondiente en caso de una hipoteca, además de encontrarse al corriente en el pago del impuesto predial y los servicios.

El Infonavit ofrece tres alternativas de financiamiento para la compra de terrenos: Crédito Infonavit (Tradicional), Infonavit Total y Cofinavit. El monto, la tasa de interés y las condiciones financieras dependerán de la capacidad de pago del solicitante.

Crédito Infonavit

Con esta modalidad, el Infonavit puede prestar hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque el monto final dependerá de la capacidad de pago del trabajador. El plazo para liquidar el crédito puede ser de uno a 30 años y la tasa de interés es fija durante toda la vida del financiamiento, con rangos de 3.69% a 10.45%, según el nivel salarial. Este crédito puede solicitarse sin importar el ingreso mensual.

Infonavit Total

Esta opción también permite obtener hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, con un plazo de uno a 30 años. La tasa de interés va de 6.15% a 10.45% y está disponible para trabajadores con ingresos a partir de 13 mil 908.27 pesos mensuales.

Cofinavit

Con Cofinavit, el Infonavit presta hasta 1 millón 159 mil 22.80 pesos, monto que puede complementarse con el crédito otorgado por una entidad financiera. El plazo es de uno a 30 años y la tasa de interés anual es de 10.45% para todos los niveles salariales.