Marchas HOY 18 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 18 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

¿Dónde se esperan marchas hoy 18 de julio 2026 en CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se esperan las siguientes concentraciones y manifestaciones en la Ciudad de México en las próximas horas de este sábado 18 de julio 2026:

A las 10:00 horas se espera concentración de manifestantes en Morelos Adolfo de la Huerta y Jesús Lecuona, col. Miguel Hidalgo 3ª. Sección, alcaldía Tlalpan.

A las 11:00 horas en Adolfo López Mateos no. 323, col. San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

A las 11:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

La SSC también recomienda precaución vial ante posible concentración de manifestantes en avenida Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Está prevista la concentración de manifestantes en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas.

Se prevé concentración de manifestantes en Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas.

A las 13:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Paseo de la Reforma Norte y avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ