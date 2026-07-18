Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 18 de Julio 2026

Antes de salir a carretera, consulta qué autopistas y vías federales registran bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento o alta carga vehicular este sábado 18 de julio de 2026, así como las movilizaciones previstas que podrían afectar la circulación en distintos puntos del país.
De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en la red carretera están relacionadas con percances viales y trabajos operativos, por lo que se recomienda conducir con precaución, respetar los señalamientos y verificar las condiciones de la ruta antes de iniciar el viaje.
Las autoridades también exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
A continuación, consulta el reporte actualizado de carreteras con cierres, accidentes, tránsito lento y otras afectaciones a la circulación en México.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
10:10 horas. En Querétaro continua cierre parcial de circulación por accidente cerca del km. 038+100 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del Parque Industrial Querétaro, Querétaro. Atienda indicación vial.
09:28 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 161, dirección Magdalena. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
09:27 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Cuchilla - Matamoros, km 2, dirección La Cuchilla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).
09:20 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 55, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.
09:13 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza, dirección Cd. Mendoza. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
09:10 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 131, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
08:54 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
08:50 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 88, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
08:40 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
08:07 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista MéxicoPuebla, km 88, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.
07:32 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 184. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.
07:21 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja- Isla, km 0, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
07:14 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 131, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución.
06:59 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 37, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
06:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 108, dirección Isla. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (incendio de autobús).
06:50 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 36, dirección La Tinaja. El incidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona continúa la reducción de carriles por labores de mantenimiento. Maneja con precaución.