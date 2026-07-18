Accidentes

Choque de Camioneta contra Unidad de Transporte Público Deja 7 Lesionados en Azcapotzalco, CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, fueron cinco mujeres y dos hombres quienes terminaron con lesiones luego del impacto del transporte de carga en contra del camión de pasajeros.

Prados del Rosario, Azcapotzalco | Itzel Cruz AlanisFoto: N+
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