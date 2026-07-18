Choque de Camioneta contra Unidad de Transporte Público Deja 7 Lesionados en Azcapotzalco, CDMX

Siete personas resultaron lesionadas luego de un choque entre una camioneta y una unidad de transporte público la mañana de este sábado 18 de julio 2026 en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron cinco mujeres y dos hombres quienes terminaron con lesiones luego del impacto del transporte de carga en contra del camión de pasajeros, después de que, presuntamente, el primero se pasara el alto.

Camioneta se pasó el alto

A la zona del incidente acudieron unidades de emergencia, quienes atendieron a las personas lesionadas.

Por su parte, los vehículos quedaron a la mitad de la avenida, a la espera de que las autoridades deslinden responsabilidades.

El incidente se registró en el cruce de Calzada de Las Armas y avenida El Rosario.

De acuerdo con el testimonio del conductor de la unidad de transporte público, que se dirigía a Metro El Rosario, él activó la luz de direccional para dar la vuelta, pero cuando vio, la camioneta ya estaba muy cerca y no pudo maniobrar para evitar el impacto.

Al lugar del accidente también llegaron familiares de las personas lesionadas, quienes los acompañaron mientras recibían atención médica y les indicaban si requerían traslado al hospital.