Isaac del Toro Consigue Segundo Lugar en Etapa 14 de Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro consiguió el segundo lugar en la etapa 14 del Tour de Francia 2026, luego de la llegada de Tadej Pogacar, quien obtuvo el triunfo este sábado 18 de julio 2026.

El mexicano ascendió un puesto a la séptima posición de la clasificación general, luego de su destacada participación en esta fase, que se corrió de Mulhouse a Le Markstein Fellering, y abarcó 153.3 kilómetros.

Del Toro, además, sube al podio este sábado luego de concluir la decimocuarta etapa con un tiempo de 4:00:45.

¿Quién ganó la etapa 14 del Tour de Francia 2026?

El esloveno Tadej Pogacar firmó este sábado su cuarta victoria en esta edición del Tour de Francia, al imponerse en la etapa de Le Markstein, donde ya ganó hace tres años, lo que le permite sumar 25 triunfos en la ronda gala y afianzar el liderato de la carrera.

Con este triunfo, el ciclista del UAE, camino de conquistar su quinto Tour, empata a 25 triunfos con el francés André Leducq y ya solo tiene por delante a tres hombres, el francés Bernard Hinault (28), el belga Eddy Merckx (34) y el británico Mark Cavendish (35).

Tadej Pogacar gana en solitario la 14ª etapa del Tour de Francia. Foto: N+

Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, Pogacar atacó a 1.6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.

Las etapas 14 y 15 del Tour de Francia son un verdadero reto para los ciclistas. La etapa de este sábado 18 de julio se caracterizó por ser un constante sube y baja por las montañas.

Con información de EFE.