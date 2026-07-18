Deportes

Isaac del Toro Consigue Segundo Lugar en Etapa 14 de Tour de Francia 2026

El esloveno Tadej Pogacar firmó este sábado su cuarta victoria en esta edición del Tour de Francia.

Isaac del Toro en Etapa 14 del Tour de Francia 2026Foto: N+
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