¿Chivas vs Toluca Pasa por Gratis y por TV Hoy? A Qué Hora Es el Partido de Jornada 1 de Liga MX

Chivas vs. Toluca se lleva a cabo este sábado 18 de julio 2026 como parte de de la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2026, en duelo entre técnicos argentinos con Gabriel Milito por parte del Rebaño y Antonio Mohamed del lado de los Diablos Rojos.

El duelo se jugará en el Estadio Akron, y marca el inicio de la temporada, junto con el América vs Querétaro, juego con el que comparte cartelera.

¿A qué hora es Chivas vs Toluca hoy?

Como visitante en Liga MX, Toluca tiene cinco juegos consecutivos sin ganar, cuatro derrotas y un empate; no gana en patio ajeno desde el 2-3 ante Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026.

Por su parte, Chivas cayó en cuartos de final del último Apertura y en semifinales del Clausura, ambas contra el Cruz Azul.

La última vez que Chivas quedó campeón de la Liga MX fue en el Clausura 2017; mientras que el último campeonato de liga del Deportivo Toluca fue el del torneo Apertura 2025.

El partido inicia en México a las 19:07 horas tiempo del centro de México.

¿Pasa por gratis y por TV abierta Chivas vs Toluca?

El partido no se transmitirá de manera gratuita por TV abierta.

Sin embargo, puedes seguir el minuto a minuto a través del LIVEBLOG de N+, donde conocerás el resultado del encuentro en tiempo real.