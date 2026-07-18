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¿Qué Pasó con "Fofo" Márquez en la Cárcel de Texcoco? Creador de Contenido Hace una Petición

Rodolfo "Fofo" Márquez rompió el silencio desde el Centro Penitenciario de Texcoco, donde se encuentra recluido.

Qué le pasó al Fofo Márquez en la cárcelEl influencer Rodolfo "Fofo" Márquez fue detenido el 4 de abril de 2024.Foto: Facebook
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