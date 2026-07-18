¿Qué Pasó con "Fofo" Márquez en la Cárcel de Texcoco? Creador de Contenido Hace una Petición

El creador de contenido Rodolfo Márquez, quien cumple una condena de 17 años en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, Estado de México, ha roto el silencio y realizó una petición. ¿Qué pasó con "Fofo" Márquez en la cárcel de Texcoco? En N+ te contamos.

El joven de 28 años de edad enfrenta una condena en prisión por tentativa de feminicidio desde abril de 2024, luego de que se le acusara por una brutal agresión física en contra de una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, tras un incidente vial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Fofo Márquez: Suprema Corte da Revés Judicial al Creador de Contenido Sentenciado

¿Qué pasó con "Fofo" Márquez en la cárcel de Texcoco?

Márquez compartió una carta en su cuenta oficial de Facebook en donde insiste en que el delito por el que se le acusa fue fabricado.

El texto, que fue escrito a mano y publicado mediante una fotografía, fue publicado en la cuenta del influencer el pasado jueves 16 de julio alrededor de las 21:30 horas.

En su mensaje, el creador de contenido conocido también como "El Niño Millonario" afirmó que sus derechos no han sido respetados.

En la carta menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y retoma una declaración hecha por la mandataria en una conferencia matutina desde Palacio Nacional:

"Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos, como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado.

"Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes, que les den la misma pena y que aplique parejo para todos", indicó en el mensaje.

Previamente, el creador de contenido ha sido blanco de polémica, como cuando se filtró un video que mostraba al creador de contenido siendo sometido y golpeado por agentes de custodia penitenciaria.

Ante la difusión de dicho material, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó que la directora del centro penitenciario había sido destituida, al igual que los guardias que aparecieron en la grabación golpeando al joven.