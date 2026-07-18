Reanudan Audiencia de Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, por Caso de Huachicol Fiscal

Un juez federal reanudó la mañana de este sábado 18 de julio la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al llamado huachicol fiscal.

La diligencia se lleva a cabo por videoconferencia y en privado. De acuerdo con fuentes judiciales, la comparecencia ha registrado al menos cinco recesos desde su inicio.

Ruffo Appel permanece bajo proceso luego de haber sido detenido el pasado jueves en Ensenada, Baja California. Posteriormente, fue trasladado de las instalaciones de la FGR en Tijuana a la Ciudad de México en un operativo de custodia que incluyó cinco vehículos y agentes de seguridad federales.

Además, un juzgado federal le concedió un amparo para evitar que permanezca incomunicado o sea víctima de tortura mientras continúa el procedimiento judicial.

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¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo?

La orden de aprehensión deriva de una investigación de la FGR relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles atribuidas a Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y de la que es socio mayoritario.

La Fiscalía informó que la investigación corresponde a un caso de alta complejidad por presuntas operaciones de contrabando de combustible. Con base en las indagatorias, obtuvo una orden de captura por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Exgobernador de Baja California. Foto: FGR

La orden fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ensenada, Baja California.

Ernesto Guillermo Ruffo Appel es un político y empresario mexicano que gobernó Baja California entre 1989 y 1995. Es reconocido por haber sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al llegar al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) durante el periodo de hegemonía del PRI.

La audiencia continuará mientras la autoridad judicial determina la situación jurídica del exmandatario y de las demás personas señaladas en la investigación.