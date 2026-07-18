Política

Reanudan Audiencia de Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, por Caso de Huachicol Fiscal

La FGR busca imputar al exmandatario y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando

Reanudan Audiencia de Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo. Foto: NmásReanudan Audiencia de Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo. Foto: Nmás

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Audiencia clave: Ernesto Ruffo, exgobernador de BC, bajo la lupa por presunto huachicol fiscal. La FGR busca imputarlo por delitos graves. Conoce los detalles del caso.

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