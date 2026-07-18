Política

Sheinbaum Informa al Senado que Viajará a EUA para la Final del Mundial Tras Invitación de Trump

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo

Sheinbaum informa al Senado que va a la final del Mundial 2026Sheinbaum se reuirá con Trump y Carney en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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