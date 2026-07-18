Sheinbaum Informa al Senado que Viajará a EUA para la Final del Mundial Tras Invitación de Trump

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, dio a conocer que Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo Federal, informó a la Comisión Permanente que saldrá del país para asistir al partido de la final del Mundial 2026.

La morenista dio a conocer que la mandataria, de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Mexicana, anunció su salida del país para el juego que se disputará en Nueva Jersey este domingo.

"Hace unos minutos recibimos la Comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que informa a la Comisión Permanente, observando el 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá, atendiendo la invitación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América", indicó Castillo en una publicación de X en la que adjuntó la comunicación de la presidenta.

En la carta de la presidenta a la Comisión Permanente del Senado se informa que Sheinbaum Pardo se ausentará del territorio nacional a fin de asistir en representación de México a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, saliendo del país el sábado 18 de julio y regresando el lunes 20 de julio del 2026.

"La Presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el Presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney; así como otros jefes de Estado y de Gobierno.

"Una vez concluido el viaje de la presidenta de la República, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 constitucional", se lee en la comunicación.

Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México… pic.twitter.com/wj5Q5YYRHh — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) July 18, 2026

Sheinbaum se reunirá con Trump y Carney en el partido

Previamente, al salir de un evento público, Shienbaum confirmó que acudiría al partido que cierra la Copa del Mundo 2026.

"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final, y tomé la decisión de sí asistir, pues es una invitación del presidente de Estados Unidos".

En tanto, también dijo que estará presente el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro entre Trump y Carney se da en medio de un momento de tensión entre Estados Unidos y Canadá por la crisis ambiental provocada por los incendios forestales.

En los últimos días, una densa nube de humo procedente de cientos de incendios en territorio canadiense deterioró la calidad del aire en Nueva York y otras ciudades del noreste estadounidense, generando preocupación por la realización del partido.