Suman 3 Personas Muertas tras Intensas Lluvias en Nogales, Sonora

Las labores de búsqueda que iniciaron por dos personas desparecidas en arroyos crecidos durante las intensas lluvias del 16 de julio pasado en Nogales, Sonora, culminaron el sábado 18, con la recuperación de tres cuerpos en total, en la zona de Río Rico, Arizona.

César Ramón Vélez Hernández, comandante de Bomberos de Nogales, informó que los primeros cuerpos localizados el jueves y viernes corresponden a un hombre y una mujer que se encuentran en proceso de identificación oficial.

Dos de las víctimas fueron arrastradas por fuertes corrientes de agua de lluvia

Explicó que ellos fueron arrastrados por fuertes corrientes de agua de lluvia el jueves 16, mientras que la tercera víctima, localizada en avanzado estado de descomposición durante la mañana del sábado, aparentemente habría desaparecido en las precipitaciones registradas en la frontera en días previos.

“Concluyen las labores el día de hoy aproximadamente a las 11:30 de la mañana, teniendo un resultado de tres cuerpos recuperados, se hablaba primeramente de dos cuerpos. Andaban volando un dron donde miraron a metros, mucho más adelante a un grupo de zopilotes y se les hizo extraño y se reanudó una búsqueda para descartar que fuera un cuerpo, entonces a las 10:30 da positivo un tercer cuerpo debajo de muchas ramas y basura, en el área“

Las búsquedas se realizaron en ambos lados de la frontera entre Sonora y Arizona

Las labores de búsqueda se extendieron a lo largo de tres días en ambos lados de la frontera entre Sonora y Arizona, con participación de 30 elementos de cuerpos de rescate, policía local y protección civil.

“Nosotros cruzamos a darle el apoyo a Rio Rico Fire, pero de Estados Unidos te puedo decir que anduvieron bomberos de Nogales Arizona, bomberos de Rio Rico, bomberos de Tubac, andaba el sherifato, andaba un grupo que se llama Search and Rescue; el sherifato andaba con caballos, andaba un helicóptero en el apoyo y del lado mexicano bomberos del Estado de Sonora y de Protección Civil del Estado”