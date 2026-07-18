Seguridad

Suman 3 Personas Muertas tras Intensas Lluvias en Nogales, Sonora

Luego de las intensas lluvias registradas en el municipio de Nogales, se han rescatado a 3 personas sin vida.

Suman 3 Personas Muertas tras Intensas Lluvias en Nogales, SonoraSuman 3 Personas Muertas tras Intensas Lluvias en Nogales, Sonora. Foto: Bomberos de Nogales

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Tragedia en Nogales: 3 cuerpos recuperados tras intensas lluvias. Las búsquedas se extendieron a ambos lados de la frontera. Descubre más sobre este suceso.

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