Siete Personas Detenidas en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme, Sonora

Un total de siete personas detenidas, más de 300 envoltorios con diversas drogas, dos armas de fuego, proyectiles, vehículos con reporte de robo y dinero, dejaron como saldo operativos realizados por autoridades estatales y federales, en Cajeme.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reportó el aseguramiento de un fusil AK-47, también conocido como “cuerno de chivo”, con tres cargadores abastecidos y una pistola calibre 9 milímetros abastecida.

Las armas estaban en poder de Mauro Armando “N”, alías “El Chilango”, de 27 años de edad, y José Ángel “N”, alias “El Primo”, “Barrio” y/o “Tonto”, quienes además tenían 50 envoltorios con “crystal”, 50 envoltorios con marihuana y dos motocicletas, una de ellas con reporte de robo.

Tres hombres y una mujer detenidos en posesión de drogas

En otras acciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Sedena y Marina realizadas en la colonia Villa Bonita, fueron capturados dos hombres y una mujer, de entre 22 y 32 años de edad, en posesión de 71 envoltorios con “cristal” y 45 con marihuana.

En esa misma colonia fue aprehendido un hombre de 48 años, con 40 envoltorios de “crystal” y 500 pesos, presuntamente producto de la venta de narcóticos.

Los detenidos, narcóticos asegurados, armas y vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.