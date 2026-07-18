Seguridad

Siete Personas Detenidas en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme, Sonora

Un total de siete personas fueron detenidas en posesión de armas y drogas en diferentes hechos y colonias de Cajeme, Sonora.

Siete Personas Detenidas en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme, SonoraSiete Personas Detenidas en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme, Sonora. Foto: FGJES

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operativo en Cajeme: siete personas capturadas con armas y drogas. Más de 300 envoltorios asegurados.

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