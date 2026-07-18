Intensa Lluvia Desborda Canales de Agua en Nogales, Sonora

La intensa lluvia registrada al mediodía del sábado 18 de julio en Nogales, Sonora, ha dejado varios vehículos arrastrados al interior del canal de la avenida Luis Donaldo Colosio, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con diversos reportes ciudadanos, la torrencial lluvia que se presentó alrededor de la 1:00 de la tarde, inundó de inmediato las avenidas principales y arroyos, generando condiciones de riesgo para la población.

Bomberos reportaron el rescate de varias personas atrapadas

El Departamento de Bomberos reportó el rescate de varias personas que quedaron atrapadas adentro de una camioneta, al intentar cruzar el afluente del arroyo en la avenida Héroes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo en el que se alertaba de la presencia de lluvia en sectores del suroeste y noroeste de Nogales, para advertir que las condiciones pueden cambiar rápidamente y se generan escurrimientos o crecida repentina de arroyos.

Ante esa situación, se recomienda a la población evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución, mantenerse alejados de causes, atender las indicaciones de autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública, y ante cualquier emergencia comunicarse de inmediato al 9-1-1.