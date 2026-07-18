Seguridad

Intensa Lluvia Desborda Canales de Agua en Nogales, Sonora

La intensa lluvia registrada al mediodía del sábado, provocó el desborde de canales en Nogales, Sonora.

Intensa Lluvia Desborda Canales de Agua en Nogales, SonoraIntensa Lluvia Desborda Canales de Agua en Nogales, Sonora. Foto: Bomberos Nogales

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inundaciones en Nogales: lluvias intensas desbordan canales y ponen en riesgo a la población. Protección Civil emite aviso preventivo. Conduce con precaución y mantente informado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+