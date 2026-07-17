Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Lote Baldío al Norte de Hermosillo, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado y reportado por personas que pasaban por el bulevar Morelos casi con Juan Bautista Escalante, al norte de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Lote baldío al Norte de Hermosillo, SonoraLocalizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Lote baldío al Norte de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Hallan cuerpo sin vida de un hombre en lote baldío al norte de Hermosillo. Autoridades investigan las causas y buscan identificarlo. Más detalles aquí.

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Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Lote Baldío al Norte de Hermosillo, Sonora