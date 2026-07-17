Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Lote Baldío al Norte de Hermosillo, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al mediodía del viernes en un lote baldío ubicado al poniente del bulevar Morelos casi con Juan Bautista de Escalante, al norte de Hermosillo.



El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:00 del mediodía al número de emergencias 9-1-1, por personas que pasaban por el lugar, quienes a la distancia percibieron la presencia de lo que parecía ser un cuerpo inerte.



Se trata de un hombre de tez morena, cabello corto, el cual estaba con el torso desnudo, debajo de un mezquite.

Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Estatal como primeros respondientes, quienes pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, mismos que al verificar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



Asimismo, arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, personal de Servicios Parciales para el procesamiento de la zona, así como el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley que ayude a identificar las causas de la muerte y las comparativas genéticas para determinar su identidad.