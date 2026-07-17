Seguridad

Adulta Mayor Denuncia Robo de 80 Mil Pesos de su Pensión en Coahuila

Una adulta mayor denunció el robo de 80 mil pesos de su pensión en Piedras Negras.

Adulta Mayor Denuncia Robo de 80 Mil Pesos de su Pensión en CoahuilaLa mujer señaló a una joven como presunta responsable del robo de su pensión. Foto: N+

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Impactante robo en Coahuila: una adulta mayor pierde 80 mil pesos de su pensión. La sospechosa sigue libre. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Descubre más sobre este caso.

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