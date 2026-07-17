Adulta Mayor Denuncia Robo de 80 Mil Pesos de su Pensión en Coahuila

Una mujer adulta mayor denunció el robo de 80 mil pesos correspondientes a su pensión y señaló como presunta responsable a una joven. Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han logrado su detención.

La mujer de la tercera edad acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre el avance de la investigación relacionada con el presunto robo, ocurrido en la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras.

De acuerdo con la denunciante, el dinero habría sido sustraído por una mujer a quien consideraba como una hija. Aseguró que, además de la pérdida económica, la situación le provocó una profunda afectación emocional debido a la confianza que existía entre ambas.

La adulta mayor señaló que, pese al tiempo transcurrido desde que presentó la denuncia, la presunta responsable continúa sin ser detenida, por lo que pidió a las autoridades agilizar las investigaciones para evitar que el caso quede impune.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y será la autoridad competente la encargada de determinar las acciones legales conforme avancen las indagatorias.