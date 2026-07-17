Clausuran Pozos de Agua tras Denuncia Ciudadana en Parras

La Comisión Nacional del Agua clausuró dos pozos en el municipio de Parras debido a que no se contaban con los permisos correspondientes para su aprovechamiento.

Esta clausura se dio luego de una denuncia ciudadana a través del portal de denuncias de aguas nacionales. Los pozos permanecerán cerrados mientras no se regularice su situación.

En caso de que se rompan los sellos, se podrían imponer multas e incluso los responsables podrían ir a la cárcel. Estos operativos tienen la función de garantizar agua suficiente y tener una administración eficiente del agua.

Clausuran cuatro pozos de agua durante operativo de inspección en Saltillo

El pasado 7 de julio, de igual forma se clausuraron cuatro pozos en Saltillo durante un operativo de inspección realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), luego de detectarse diversas irregularidades relacionadas con la extracción de agua subterránea.

Las acciones fueron encabezadas por personal del organismo de Cuenca río Bravo, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, en predios ubicados en la colonia Provivienda y Topo Chico.

El operativo forma parte de las estrategias para supervisar el uso legal de recurso hídrico. De acuerdo con la Conagua, dos de los pozos no contaban con un título de concesión federal y otros dos incumplían con lo establecido en la ley de aguas nacionales, al no disponer de equipos para medir el volumen de agua extraído, por lo que fueron clausurados de manera inmediata.