Seguridad

Clausuran Pozos de Agua tras Denuncia Ciudadana en Parras

Autoridades clausuraron dos pozos de agua luego de una denuncia ciudadana en Parras.

Clausuran Pozos de Agua tras Denuncia Ciudadana en ParrasSe informó que los pozos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Foto: N+

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¡Atención en Parras! Clausuran dos pozos de agua por falta de permisos tras denuncia ciudadana. La situación debe regularizarse para evitar multas y cárcel.

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