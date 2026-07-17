Detienen en Jalisco a Estadounidense que Escapó de la Cárcel Hace Más de 30 Años

Un hombre proveniente de Estados Unidos, que escapó de una prisión federal de California, en la década de los años 90, fue finalmente detenido después de más de 30 años en Jalisco.

Se trata de Micha ‘N’, de 49 años, quien fue detenido y encarcelado por el delito de violación, pero logró escapar y se escondió durante más de 30 años en los municipios de Zapopan y Tlajomulco.

Por lo anterior, ya se está investigando cómo consiguió obtener una CURP y una credencial de elector bajo el nombre de Miguel Mateos.

En días anteriores, la agencia de seguridad federal estadounidense U.S. Marshals, emitió una solicitud de apoyo a autoridades jaliscienses para la localización de esta persona considerada como de alta prioridad.

De acuerdo con la petición, el hombre frecuentaba algunos sitios en los límites de los municipios antes mencionados.

¿Cómo se dio la captura del estadounidense?

Policías de Jalisco del área de Inteligencia, ubicaron estos puntos y a través de un despliegue integrado por las unidades de Drones y C2 Móvil Cybertruck, así como del Escuadrón Aerotáctico Titán, ubicaron al hombre en una plaza comercial de la Av. Adolfo López Mateos y la avenida El Palomar, en Tlajomulco.

Sin realizar un solo disparo, se logró la detención de Micha ‘N’ para entregarlo a migración y se realicen los trámites de traslado al vecino país para ponerlo en manos de la corte del Distrito Este de California.