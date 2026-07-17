Seguridad

Detienen en Jalisco a Estadounidense que Escapó de la Cárcel Hace Más de 30 Años

Un hombre que escapó de una cárcel de Estados Unidos, fue detenido después de más de 30 años en el estado de Jalisco

DetenidoDetuvieron a un hombre estadounidense que escapó de la cárcel en Jalisco. Foto: Policía de Jalisco

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Después de 30 años, un hombre que escapó de una cárcel en EE.UU. es detenido en Jalisco. ¿Cómo logró evadir la justicia tanto tiempo? Conoce los detalles.

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Capturan en Jalisco a Fugitivo Estadounidense tras 30 Años