Asesinato de Bebé en Tlajomulco, Jalisco, es Investigado Como Feminicidio; Esto Sabemos

Se investiga cómo feminicidio la muerte de una bebé en Tlajomulco. Ese es el curso que sigue la indagatoria por el fallecimiento de una menor de un año de edad en el fraccionamiento Geovillas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la noche del lunes 13 de julio.

De acuerdo con la versión otorgada por autoridades, la mujer de 25 años y presunta madre de la menor es la principal señalada de asesinar a su propia hija. Hasta el momento, descartaron que padezca alguna enfermedad o trastorno mental, a pesar de que vecinos mencionan haberla visto siempre con una actitud extraña.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de la bebé en Tlajomulco?

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la causa de muerte de la bebé fue asfixia; además, presentaba distintas lesiones producidas por golpes y heridas aparentes de objeto punzocortante.

Autoridades estatales informaron que la mujer será puesta ante un juez este jueves para llevar a cabo la audiencia de control de detención, donde presentarán las pruebas en su contra por haber cometido el feminicidio.