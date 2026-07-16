Asesinato de Bebé en Tlajomulco, Jalisco, es Investigado Como Feminicidio; Esto Sabemos

La investigación por la muerte de una bebé de un año ocurrida en el fraccionamiento Geovillas de Tlajomulco avanza bajo la clasificación de feminicidio.

Mujer asesina a su bebé; investigan como feminicidioFoto: N+

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Investigación en Tlajomulco: la muerte de una bebé de un año se clasifica como feminicidio. La madre, principal sospechosa, enfrentará a un juez.

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