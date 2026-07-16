Lluvias Dejan Inundaciones y Rescates en Seis Municipios del Estado de Chihuahua

Las lluvias registradas este miércoles 15 de julio ocasionaron diversas afectaciones en al menos seis municipios del estado de Chihuahua, de acuerdo con el reporte emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El municipio de Chihuahua concentró el mayor número de incidentes entre las 12:13 y las 18:10 horas, con un saldo de seis inundaciones, un derrumbe, tres rescates y una persona fallecida.

Las autoridades estatales señalaron que los reportes estuvieron relacionados con el incremento en los niveles de agua en vialidades y arroyos, lo que obligó a la intervención de cuerpos de emergencia en distintos puntos de la capital.

En Delicias, las precipitaciones registradas entre las 16:07 y las 18:25 horas dejaron dos inundaciones, una vialidad afectada y daños en viviendas y campos agrícolas de un poblado ubicado en el kilómetro 92.

Asimismo, en el municipio de Rosales se reportó una inundación derivada de las lluvias registradas durante la tarde.

También reportan afectaciones en municipios de la Sierra Tarahumara

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las precipitaciones también alcanzaron municipios de la región serrana.

En Uruachi se registró lluvia a las 19:35 horas, mientras que en Maguarichi las precipitaciones comenzaron alrededor de las 19:37 horas y provocaron afectaciones sobre la carretera Maguarichi–San Juanito.

Por su parte, en el municipio de Urique se reportaron fuertes lluvias cerca de las 19:45 horas, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre daños adicionales en esa zona.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar cauces, arroyos o calles inundadas y reportar cualquier emergencia al número 911.