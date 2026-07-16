Lluvias Dejan Inundaciones y Rescates en Seis Municipios del Estado de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las lluvias del 15 de julio provocaron inundaciones, rescates y daños en carreteras en distintos municipios de Chihuahua.

El municipio de Chihuahua concentró el mayor número de incidentes.El municipio de Chihuahua concentró el mayor número de incidentes. Foto: CEPC

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inundaciones y rescates en seis municipios de Chihuahua tras lluvias del 15 de julio. Autoridades piden precaución y seguir avisos oficiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+