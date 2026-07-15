Muere Conductor Tras ser Arrastrado por la Corriente Durante las Lluvias en Chihuahua

Un hombre murió luego de que la corriente arrastrara su vehículo en la colonia Misael Núñez, en Chihuahua. Las intensas lluvias provocaron inundaciones, rescates y el cierre de vialidades.

El tripulante de una camioneta pickup roja no consiguió ponerse a salvo y murió ahogadoEl tripulante de una camioneta pickup roja no consiguió ponerse a salvo y murió ahogado. Foto: N+

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Las lluvias en Chihuahua dejan un saldo fatal: un hombre muere ahogado al ser arrastrado en su camioneta. Autoridades piden precaución ante inundaciones y corrientes peligrosas.

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