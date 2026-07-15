Muere Conductor Tras ser Arrastrado por la Corriente Durante las Lluvias en Chihuahua

Una persona perdió la vida la tarde de este miércoles luego de que la corriente arrastrara el vehículo en el que viajaba durante las intensas lluvias registradas en la ciudad de Chihuahua.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Nueva España y la calle 15 de Enero, en la colonia Misael Núñez, donde la fuerza del agua arrastró al menos cuatro vehículos, algunos de los cuales chocaron entre sí, mientras que otros fueron arrastrados hacia un canal.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal para realizar maniobras de rescate de las personas que quedaron atrapadas en las unidades.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un automóvil en color negro logró salir por sus propios medios antes de que el vehículo fuera arrastrado.

Sin embargo, el tripulante de una camioneta pickup roja no consiguió ponerse a salvo y murió ahogado, por lo que el operativo de rescate se convirtió en una labor de recuperación del cuerpo.

Personal de Rescate Pesado trabajó en la extracción del cuerpo y del vehículo, mientras la circulación sobre la avenida Nueva España permaneció cerrada en ambos sentidos para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Dos personas fueron arrastradas por el agua en la colonia Valle Dorado

Las autoridades informaron que las fuertes precipitaciones provocaron múltiples incidentes en distintos sectores de la ciudad, entre ellos inundaciones, accidentes viales, desbordamientos de cauces y reportes de personas arrastradas por la corriente.

Uno de esos casos ocurrió en la colonia Valle Dorado, donde dos personas fueron arrastradas por el agua. Ambos fueron rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos y no presentaron lesiones de gravedad.

Los cuerpos de emergencia señalaron que los sistemas de atención permanecían saturados debido al elevado número de reportes derivados de las lluvias, por lo que reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar calles inundadas, arroyos o zonas con corrientes de agua para prevenir nuevas tragedias.