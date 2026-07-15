Van 18 Cuerpos Localizados Enterrados Clandestinamente en Ciudad Juárez Durante el 2026

En lo que va de 2026, autoridades han localizado 18 cuerpos que fueron inhumados de manera clandestina en distintos puntos de Ciudad Juárez, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que aproximadamente el 50 por ciento de estos hallazgos han sido resultado de operativos de rastreo realizados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a través de la Comisión Local de Búsqueda.

El funcionario explicó que las investigaciones por personas desaparecidas o ausentes continúan de manera permanente y que los operativos se planean con base en información proporcionada por familiares de las víctimas, así como por personas detenidas que aportan datos durante las indagatorias.

Salas reconoció el impacto que representa para las familias la desaparición de un ser querido y destacó que una parte importante de las personas reportadas como ausentes logra ser localizada con vida.

"Es algo muy doloroso para cualquier ser humano tener un familiar desaparecido y muchas veces nunca descansas hasta que lo encuentras. Afortunadamente, los reportes que tenemos de desaparición, más de un 70 u 80 por ciento los encontramos vivos o vivas", señaló.

Familiares y especialistas advierten que las desapariciones siguen siendo un reto

José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida hace 17 años en Ciudad Juárez, aseguró que continuará con su búsqueda y expresó su preocupación por las familias que aún no obtienen respuestas.

"Lamentablemente no es Esmeralda; aquí en nuestra ciudad tenemos cientos y cientos de casos. Algunas de mis compañeras que empezaron en la lucha junto conmigo ya perdieron la vida y no obtuvieron respuesta; ese es uno de mis mayores miedos", expresó.

Por su parte, Guillermo Asiaín, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, señaló que la desaparición de personas es una problemática que afecta a todo el país y consideró necesario analizar el fenómeno con base en indicadores tanto de homicidios como de personas desaparecidas.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Fiscalía, de los 18 cuerpos localizados este año, nueve fueron encontrados enterrados dentro de viviendas y nueve más en terrenos baldíos ubicados en fraccionamientos y colonias de la periferia de Ciudad Juárez.

Asimismo, una de las víctimas localizadas corresponde a una mujer, nueve a hombres y el resto permanece sin determinar debido a que los restos se encontraban en reducción esquelética, por lo que continúan los trabajos periciales para establecer su identidad.