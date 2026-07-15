Van 18 Cuerpos Localizados Enterrados Clandestinamente en Ciudad Juárez Durante el 2026

En lo que va de 2026 han sido localizados 18 cuerpos inhumados de forma clandestina en Ciudad Juárez. La Fiscalía mantiene operativos de búsqueda con apoyo de familias.

especialistas advierten que las desapariciones siguen siendo un retoFoto: N+

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Desapariciones en Ciudad Juárez: 18 cuerpos encontrados en 2026. La Fiscalía y familias continúan la búsqueda. ¿Cómo afecta esto a la comunidad?

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