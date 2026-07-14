Hombre Desaparece en el Canal de Valsequillo luego de Asistir a una Fiesta en Puebla

La mañana de este 14 de julio se dio a conocer que continúan las acciones de búsqueda y rescate de un hombre que habría caído al sifón de Huexotitlanapa, en Tecali de Herrera; El Gobierno de Puebla informó que localizaron su motocicleta en el canal de Valsequillo.

De manera preliminar se sabe que el 11 de julio Emilio habría salido de una fiesta en Tecali de Herrera cuando sufrió un incidente, desde entonces sus familiares perdieron el contacto con él por lo que solicitaron el apoyo a las autoridades.

Luego de localizar en el cauce la motocicleta en la que iba a bordo, se intensificaron las acciones de búsqueda de forma terrestre y al interior del canal, por parte de la Marina, Protección Civil Estatal, Bomberos, Policía Forestal, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.

Intensifican búsqueda de un hombre en el canal de Valsequillo en Tecali de Herrera

Además, Protección Civil de Tepeaca se sumó activamente a las tareas de búsqueda que se llevan a cabo en el canal de Valsequillo, dentro del municipio de Tecali de Herrera, tras el reporte de una persona desaparecida.

Con equipo especializado y apoyo de tecnología aérea, realizaron la búsqueda de Emilio en la comunidad de La Magdalena Cuaxixtla, a la altura del puente del Canal de Valsequillo.

Hasta el momento las autoridades no han tenido éxito para su localización por lo que estas acciones se mantendrán activas, además, familiares del hombre piden que no se descarte ninguna línea de investigación.

Muere policía y tres mujeres tras desbordamiento del Río Atoyac

En días recientes ocurrió el desbordamiento del Río Atoyac dejó cuatro muertos en Puebla; El subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan trató de rescatar a tres mujeres a bordo de su patrulla pero la corriente de agua fue inminente.

Luego de perder la comunicación con el oficial, se iniciaron las labores de búsqueda en donde lograron localizar la patrulla al interior del Río Atoyac.

Al extraerla del agua se llevaron una gran sorpresa pues en su interior se encontraban tres mujeres sin vida. Las acciones de búsqueda continuaron pues aún desconocían el paradero del patrullero.

Un día después, Agustín Malo Martínez, subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan fue localizado sin vida a 80 metros del puente al interior del río Atoyac.

Con información de N+

MCS