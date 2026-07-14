Hombre Desaparece en el Canal de Valsequillo luego de Asistir a una Fiesta en Puebla

Autoridades realizan la búsqueda de Emilio luego de localizar su motocicleta al interior del canal de Valsequillo en Tecali de Herrera, Puebla.

Desaparecido en el canal de Valsequillo.Foto: Gobierno de Puebla

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Búsqueda urgente en Tecali de Herrera: Emilio desapareció en el canal de Valsequillo. Su motocicleta fue hallada, pero aún no hay rastro de él. Conoce los detalles de este caso.

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