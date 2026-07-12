Localizan Sin Vida al Último Familiar Desaparecido en Gruta de Cuetzalan en Puebla

La noche de este sábado 11 de julio se confirmó la localización del cuerpo de la tercera persona que estaba reportada como desaparecida en las últimas 24 horas, al interior de la gruta de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan en Puebla.

El Ayuntamiento local confirmó que fue ubicado el último familiar que faltaba por ubicar, luego del accidente del pasado martes.

Debido a las condiciones del clima, se informó que no fue posible de ninguno de los tres cuerpos, por lo que permanecen en el lugar del accidente de difícil acceso.

Continúan labores de rescate de familia atrapada en Cuetzalan, Puebla

Once cuerpos de rescate mantienen un operativo permanente para la recuperación de los dos cuerpos localizados en el interior de la caverna.

De siete personas que ingresaron a la gruta para resguardarse de la lluvia, dos salieron por su propio pie incluyendo al guía, y una mujer fue rescatada con vida.

Los cuatro restantes no lograron sobrevivir a la corriente del río y finalmente fueron localizados.

Con información de N+

JAPR