Localizan Sin Vida al Último Familiar Desaparecido en Gruta de Cuetzalan en Puebla

Las labores de rescate se reanudarán en la madrugada del domingo 12 de julio en Cuetzalan.

No fue posible extraer los cuerpos este sábado.Foto: PC Estatal

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Confirmado: hallan el cuerpo del último familiar desaparecido en Cuetzalan. Las condiciones climáticas complican el rescate. Conoce más sobre esta trágica situación en Puebla.

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