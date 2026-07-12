Scaloni Afirma que la Suerte Estuvo del lado de Argentina para Vencer a Suiza

El entrenador remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y prefirió enfocarse en la recuperación de sus jugadores más que preocuparse por Inglaterra

ArgentinaInglaterra y Argentina se enfrentarán en la Semifinal el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta. Foto: Reuters.

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Argentina sufre pero avanza a semifinales tras vencer a Suiza en tiempo extra. Scaloni destaca la importancia de la recuperación antes del duelo histórico con Inglaterra.

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