Scaloni Afirma que la Suerte Estuvo del lado de Argentina para Vencer a Suiza

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que la Albiceleste sufrió, pero la suerte jugó a favor del equipo para imponerse 3-1 a Suiza en el tiempo extra y clasificar a Semifinales del Mundial 2026.

"Sabíamos que (Suiza) era un equipo muy físico, nos pusieron en mucha dificultad (pero) estuvo de nuestro lado la suerte", dijo el director técnico.

También hubo autocrítica y afirmó que deben mejorar algunas cosas.

"Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", consideró.

Scaloni remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y prefirió enfocarse en la recuperación de sus jugadores más que preocuparse en Inglaterra, su próximo rival.

"Da igual que sea Inglaterra o Noruega, necesitamos recuperar, es lo mas importante", cerró el entrenador.

"Hubo mucho desahogo"

Julián Álvarez, anotador del gol que destrabó este sábado en Kansas City el partido de cuartos de final del Mundial con Suiza, afirmó que su protagonismo le permitió "mucho desahogo" tras las circunstancias que venían aquejando al equipo y que eran alimentadas por críticas en las redes sociales.

"Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante", declaró, el jugador del Atlético Madrid tras el partido.

Sobre lo que se viene para Argentina, el partido de semifinales contra Inglaterra, el delantero que también fue vital en la campaña que terminó con el título mundial en Catar 2022, afirmó que toda la plantilla ha acordado que tienen que enfocar la energía en su trabajo.

"Ahora a descansar y pensar en el próximo rival. Es lógico que hubiéramos preferido ganar antes", dijo sobre el desgaste físico que les ha significado jugar un alargue de 30 minutos contra los suizos.

Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la Semifinal el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta.

Será el sexto duelo entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales, pero el primero en una Semifinal. Los dos equipos llegaron a esta instancia tras imponerse en tiempos extra, sin necesidad de definir en penales.

ASJ