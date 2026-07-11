Antonio Ubaldo Rattín: ¿De qué Murió la Legendaria Figura de la Selección de Argentina?

El club xeneize y la AFA despidieron al exmediocampista con mensajes de condolencias para su familia

Exfutbolista argentino Antonio Ubaldo Rattín. Foto: AFPExfutbolista argentino Antonio Ubaldo Rattín. Foto: AFP

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Antonio Ubaldo Rattín, emblema de Boca Juniors y la Selección Argentina, ha fallecido. Su influencia en el fútbol es eterna. Aprende sobre su impacto en el deporte.

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