Antonio Ubaldo Rattín: ¿De qué Murió la Legendaria Figura de la Selección de Argentina?

El exfutbolista Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos referentes en la historia de Boca Juniors y de la Selección Argentina, falleció este sábado 11 de julio a los 89 años. La noticia generó numerosas muestras de pesar en el futbol argentino, donde fue recordado por su trayectoria y liderazgo dentro de la cancha.

Boca Juniors confirmó el fallecimiento de quien fuera uno de los grandes ídolos de la institución mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata", expresó el club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también lamentó la muerte del exmediocampista y envió sus condolencias a familiares y personas cercanas.

𝐑𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞, Antonio Ubaldo Rattin 🕊️🖤 pic.twitter.com/inZaUW1pvU — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 11, 2026

"La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", publicó el organismo.

¿Quién es Antonio Ubaldo Rattín?

Rattín es considerado una de las figuras más representativas de Boca Juniors gracias a su extensa trayectoria con el club, donde se consolidó como referente y capitán. Su desempeño también lo llevó a convertirse en un habitual convocado de la Selección Argentina, con la que dejó una huella como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones entre aficionados, clubes y figuras del futbol, que recordaron su legado tanto con la camiseta de Boca Juniors como con la Albiceleste.

Con la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, el futbol argentino pierde a uno de sus jugadores más emblemáticos, cuya carrera lo convirtió en una referencia histórica para varias generaciones de aficionados.