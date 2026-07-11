"Muy Caliente y Estresante": Isaac del Toro Tras la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, integrante del equipo UAE Team Emirates, concluyó con éxito la octava etapa del Tour de Francia 2026 este sábado 11 de julio.

Al término de la etapa, el mexicano calificó la jornada como "muy caliente y estresante". En entrevista con N+, aseguró que, pese a las exigentes condiciones, terminó en buenas condiciones físicas y hizo un balance positivo: "Un poco estresante, caliente, pero todo bien".

Luego de una etapa de 180 kilómetros, el ciclista mexicano Isaac del Toro conserva el maillot blanco como el mejor competidor joven del Tour de France 2026.



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El ciclista completó el trazado de 180.4 kilómetros que conectó las localidades de Périgueux y Bergerac, cruzando la línea de meta en el lugar 46. La exigente prueba estuvo marcada por un fuerte calor y ráfagas de viento que incrementaron la tensión en el pelotón. Técnicamente se trató de una jornada llana, idónea para los velocistas, donde las pocas subidas del camino fueron solventadas con suficiencia por los competidores.

La victoria de este sábado se la llevó el belga Tim Merlier en un cierre ideal para los sprinters, quienes aprovecharon el perfil plano de los últimos dos días. Pese a los movimientos al frente de la etapa, el resultado no representó cambios significativos en la clasificación general del Tour de Francia, la cual se mantiene sólidamente encabezada por el esloveno Tadej Pogačar, compañero de equipo del mexicano.

De cara a la novena etapa que se disputará este domingo, Isaac del Toro se mostró entusiasmado y con altas expectativas sobre su rendimiento: "Esperemos que y me siento muy contento", concluyó.