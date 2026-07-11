"Muy Caliente y Estresante": Isaac del Toro Tras la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

El mexicano terminó la octava etapa en el lugar 46 y aseguró sentirse en buenas condiciones para continuar en la competencia

Isaac Del Toro, ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates - XRG, celebra en el podio con el maillot blanco de mejor joven tras la octava etapa de la 113.ª edición del Tour de Francia, un recorrido de 182 km entre Périgueux y Bergerac, en el suroeste de Francia, el 11 de julio de 2026. Foto: AFPIsaac Del Toro, ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates - XRG, celebra en el podio con el maillot blanco de mejor joven tras la octava etapa de la 113.ª edición del Tour de Francia, un recorrido de 182 km entre Périgueux y Bergerac, en el suroeste de Francia, el 11 de julio de 2026. Foto: AFP

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Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, describe la etapa 8 del Tour de Francia 2026 como 'caliente y estresante'. Termina 46º y se muestra optimista para la etapa 9. ¿Qué le deparará el camino?

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