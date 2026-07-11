Detienen en Argentina a Ciudadano Mexicano Por Narcotráfico

Las autoridades de Argentina detuvieron al ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, quien era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y contaba con una ficha roja de Interpol para su captura con fines de extradición.

El arresto ocurrió en un hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, luego de un operativo en el que participaron la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con las autoridades argentinas, las labores de inteligencia permitieron detectar el ingreso de Aguirre Covarrubias al país. Tras confirmar con las autoridades estadounidenses que la orden judicial seguía vigente, Interpol coordinó su detención.

Rodolfo Junior Aguirre es requerido por autoridades de Illinois

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó el arresto a través de sus redes sociales y señaló que el mexicano era buscado por la justicia estadounidense.

Según la información difundida por las autoridades, Aguirre Covarrubias es requerido por la Corte del Distrito Norte de Illinois por presuntos delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína, en una investigación iniciada en 2016.

También indicaron que el mexicano permanecía prófugo después de incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza que le habían sido otorgadas durante el proceso judicial en Estados Unidos.

La SIDE informó que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre las instituciones de inteligencia, las autoridades migratorias y la cooperación internacional con Estados Unidos e Interpol.

Tras su captura, el caso quedará en manos de la justicia argentina, que deberá resolver el procedimiento correspondiente para una eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrenta los cargos por los que fue emitida la orden de captura internacional.