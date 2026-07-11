Detienen en Argentina a Ciudadano Mexicano Por Narcotráfico

El arresto ocurrió en un hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires

Ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias. Foto: Inteligencia de ArgentinaCiudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias. Foto: Inteligencia de Argentina

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Rodolfo Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano, detenido en Buenos Aires por narcotráfico. La cooperación internacional permitió su captura. La justicia argentina decidirá su extradición a EE.UU.

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