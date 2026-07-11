Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Incrementa a 4 Mil 333

El balance anterior era de 4 mil 118 muertos y 16 mil 740 heridos, número que se mantuvo en el reporte del sábado.

Cementerio donde fueron sepultadas las víctimas del doble terremoto. Foto: AFPCementerio donde fueron sepultadas las víctimas del doble terremoto. Foto: AFP
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