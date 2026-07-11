Cifra de Muertos por Terremotos en Venezuela Incrementa a 4 Mil 333

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4 mil 333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

El balance anterior era de 4 mil 118 muertos y 16 mil 740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

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Jorge Rodríguez evita hablar de desaparecidos

De acuerdo con Rodríguez, en estos campamentos están viviendo más de 19 mil damnificados.

Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50 mil.

Número de muertes sigue creciendo

El número de fallecimientos sigue en aumento en la medida que continúan las labores de remoción de escombros.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños, de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de mil 600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, han sufrido distintos daños.

El gobierno ha estimado que los terremotos dejaron cerca de 18 mil personas sin hogar.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes que se haya percibido en el país sudamericano en más de un siglo.

Con información de AFP y AP.